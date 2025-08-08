নাটোরে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় কবুতর চোর সন্দেহে আকরাম (১৭) নামের এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে পৌরসভা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আকরাম ওই এলাকার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা সূত্রে জানা গেছে, পাটকল এলাকায় মিঠু নামের এক যুবকের বাড়িতে কবুতর চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর মিঠু ও তাঁর সহযোগীরা চোর সন্দেহে আকরামকে আটকে রেখে মারধর করে। এতে সে গুরুতর আহত হলে অভিযুক্তরা তাকে সিংড়া-পাটকল সড়কের পাশে ফেলে রেখে যায়। পরে স্থানীয়রা আকরামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। চোর সন্দেহে তাকে মারধর করা হয় বলে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’