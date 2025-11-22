রাজশাহীতে আট ইসলামী দলের সমাবেশ ৩০ নভেম্বর

জামায়াতে ইসলামীসহ ৮টি ইসলামী দলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহী বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে ৩০ নভেম্বর। রাজশাহী মহানগরীতে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।
এ উপলক্ষে শনিবার (২২ নভেম্বর) জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী অঞ্চলের সহকারী পরিচালক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা হয়।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি মো. শাহাদাৎ হোসাইনের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।
এতে বলা হয়, প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আব্দুল খালেক, রাজশাহী মহানগর নায়েবে আমির সিদ্দিক হুসাইন, অ্যাডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম, সহকারী সেক্রেটারি মো. শাহাদাৎ হোসাইনসহ মহানগর ও জেলা কর্মপরিষদ সদস্যরা।
রাজশাহী মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মণ্ডল সভা সঞ্চালনা করেন।