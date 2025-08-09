হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

নাটোরসহ দেশের ১৪টি মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

নাটোর প্রতিনিধি 

নাটোর শহরের কানাইখালি এলাকায় উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরসহ দেশের বিভিন্ন জেলার ১৪টি উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আজ শনিবার (৯ আগস্ট) নাটোর শহরের কানাইখালী এলাকায় উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন তিনি। সেই সঙ্গে ভার্চুয়ালি দেশের আরও ১৩টি উপজেলা স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব-উল-আলম, উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পের পরিচালক মাহাবুব মোরশেদ সোহেল, নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইনসহ প্রশাসন ও ক্রীড়া বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেন, দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আধুনিক যুগোপযোগী করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম করা হবে। পরে উপদেষ্টা নাটোর সদর উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন। এ সময় নাটোর জেলার সব শহীদ পরিবার এবং আহত জুলাই যোদ্ধাসহ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

