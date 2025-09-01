সাঁথিয়ায় পুত্রবধূর বঁটির কোপে শ্বশুর নিহত

পাবনার সাঁথিয়ায় পুত্রবধূর বঁটির কোপে শ্বশুর নিহত হয়েছেন। শ্বশুরের নাম মোজাম (৭০)। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রোববার (৩১ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টায় সাঁথিয়া পৌরসভাধীন দক্ষিণ বোয়াইলমরী (কলেজপাড়া) গ্রামে।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাঁথিয়া পৌরসভাধীন দক্ষিণ বোয়াইলমরী (কলেজপাড়া) গ্রামের মোজামের ছেলে মিঠুর সঙ্গে পাঁচ বছর আগে উপজেলার আফড়া গ্রামের আব্দুস সালামের মেয়ে রুমি খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে রুমি খাতুন মানসিক রোগে ভুগছিলেন।
গতকাল রোববার সন্ধ্যায় হঠাৎ করে রুমি তাঁর হাতে থাকা বঁটি দিয়ে শ্বশুর মোজামের পেট ও পিঠে কোপ দেন। এতে মোজামের পেটের ভুঁড়ি বের হয়ে আসে। গুরুতর আহত অবস্থায় মোজামকে সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে রাজশাহী কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে মোজাম মারা যান। এ ঘটনায় সাঁথিয়া থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুত চলছে।