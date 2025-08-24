ভ্যানচালকের বাড়িতে মিলল দেড় হাজার কেজি সরকারি চাল

নওগাঁর রাণীনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দেড় হাজার কেজি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চালগুলো উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা চালগুলো স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) মেম্বারের জিম্মায় রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
রাণীনগর উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান জানান, ১৫ টাকা কেজি দরে স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্রদের মধ্যে ডিলারদের মাধ্যমে চাল বিতরণ চলছিল। এরই মধ্যে রোববার বেলা ২টা নাগাদ গোপন সূত্রে তাঁরা জানতে পারেন, উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিপুল চাল মজুত রয়েছে। পরে সেখানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সিরাজুল ইসলামের বাড়ি থেকে দেড় হাজার কেজি (৩০ কেজির ৫০ বস্তা) চাল উদ্ধার করা হয়েছে। পরে উদ্ধার করা চালগুলো গোনা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার রবিউল ইসলামের জিম্মায় রাখা হয়েছে।
এই কর্মকর্তা আরও বলেন, বাড়ির মালিক একজন ভ্যানচালক। কিন্তু ওই বাড়িতে কে চালগুলো রেখেছেন তা এখনো শনাক্ত করা যায়নি। প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রাকিবুল হাসান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভবানীপুর গ্রামের সিরাজুলের বাড়ি থেকে দেড় হাজার কেজি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।