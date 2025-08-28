ব্যাংকে ডাকাতি করতে গিয়ে ‘আমাকে বাঁচান’ বলে ম্যানেজারকে ফোন

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর বাজারে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক শাখায় ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ঘটনায় সহিদুল হক (২৮) নামে এক যুবককে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আটক সহিদুল হক ভজনপুর ইউনিয়নের সারাপিগছ এলাকার শুকরু মোহাম্মদের ছেলে।
ব্যাংক ম্যানেজার নুরুজ্জামান জানান, ঘটনার আগে তার কাছে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। ওই ব্যক্তি (কলকারী) নিজেকে ব্যাংকের গ্রাহক পরিচয় দিয়ে বিপদে পড়েছেন বলে সাহায্যের অনুরোধ করেন। কথোপকথনের একপর্যায়ে যুবক স্বীকার করেন যে, তিনি ব্যাংকের ভেতরে অবস্থান করছেন এবং অসৎ উদ্দেশ্যে ঢুকেছেন। যুবক পুলিশকে খবর না দেওয়ার অনুরোধও করেন। কিন্তু ম্যানেজার বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান এবং পুলিশকে খবর দেন। পরে ব্যাংকে গিয়ে দেখা যায়, ডাকাতি করতে গিয়ে ওই লোক লোহার গ্রিল কাটার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ব্যাংকের নাইটগার্ড খাবারের জন্য নিচে নামার পর ভেতরে আলো জ্বলতে দেখে সন্দেহজনক মনে করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ব্যাংকে প্রবেশ করে ডাকাতির সরঞ্জামসহ যুবককে আটক করা হয়।
ভজনপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য তবিবর রহমান জানান, আটক যুবক বিকেলে ব্যাংকের ভেতরে লুকিয়ে ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাতে ব্যাংক খালি হওয়ায় তিনি ডাকাতির চেষ্টা চালান। তবে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তা ব্যর্থ হয়।
তেঁতুলিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুসা মিয়া এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।