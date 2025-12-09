হোম > সারা দেশ > পাবনা

পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপি নেতা শিমুল বিশ্বাসসহ আহত ৪

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপি নেতা শিমুল বিশ্বাসসহ আহত। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনায় উল্টো পথে আসা ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অন্য আহতরা হলেন শিমুল বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সহকারী এনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব রইস উদ্দিন ও চালক শফিক। তাঁদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম জানান, বিকেলে সুজানগরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এ কে এম সেলিম রেজা হাবিবের একটি প্রোগ্রামে অংশ নেন শ্রমিকনেতা শিমুল বিশ্বাস।

সেখান থেকে ফেরার পথে সরাসরি আটঘরিয়া উপজেলার একদন্তে পাবনা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের নির্বাচনী সভায় যোগ দিতে যান। পথে তাঁকে বহনকারী মাইক্রোবাসের সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।

এতে শিমুল বিশ্বাসসহ ওই গাড়িতে থাকা তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী এনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপি নেতা রইস উদ্দিন ও মাইক্রোবাসের চালক আহত হন।

আহতদের মধ্যে এনামুর রহমান ও রইস উদ্দিন গুরুতর আহতাবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিমুল বিশ্বাস চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে পাবনা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তিনজন আহতাবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন। একজন গাড়ির কাচ দ্বারা চোখে আঘাতপ্রাপ্ত। এ ছাড়া একজন মাথায় ও আরেকজন হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।’

