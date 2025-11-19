ভোটের মাঠে: বিএনপিতে দ্বন্দ্ব জামায়াতে স্বস্তি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে পাবনার পাঁচটি আসনের সব কটিতে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী বাছাই করেছে জামায়াতে ইসলামী। চারটিতে প্রাথমিক প্রার্থিতা চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। তবে এর মধ্যে দুটিতে দলের সম্ভাব্য প্রার্থীকে মানতে নারাজ প্রার্থিতাবঞ্চিত নেতাদের অনুসারীরা। প্রার্থী বদল না হলে শেষ পর্যন্ত এই আসনগুলোতে বিদ্রোহীরা বিএনপির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। জামায়াতে তেমন বিভেদ না থাকলেও পাবনা-৫ আসনে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন দলের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুস সোবহানের ছেলে নেছার আহমেদ নান্নু।
পাবনা-১: আগে সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার একাংশ নিয়ে গঠিত হলেও এবার সংশোধিত আসনবিন্যাস অনুযায়ী শুধু সাঁথিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত হয়েছে আসনটি। আসনটিতে জামায়াতের শক্তিশালী ভোটব্যাংক রয়েছে। ১৯৯১ ও ২০০১ সালে এটি জামায়াতে ইসলামীর দখলে ছিল। দলের সাবেক আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দুই মেয়াদে এখান থেকে নির্বাচিত হন। এবার জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী নিজামীপুত্র নাজিবুর রহমান মোমেন। অন্যদিকে বিএনপি এখনো আসনটিতে নিজেদের প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি। দলীয় সূত্র বলছে, সামগ্রিক বিবেচনায় বিএনপি শক্তিশালী প্রার্থী না দিতে পারলে ভোটের মাঠে এগিয়ে থাকবে জামায়াত।
পাবনা-২: ১৯৯১ ও ২০০১ সালে এখানে বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হন। ২৯ বছর ধরে হাতছাড়া আসনটি এবার পুনরুদ্ধার করতে চায় বিএনপি। সুজানগর ও বেড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কে এম সেলিম রেজা হাবিব। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের সুজানগর উপজেলা শাখার আমির হেসাব উদ্দিন। এখানে বিএনপির অবস্থান শক্ত। তবে ছাড় দিতে রাজি নয় জামায়াত। এনসিপির প্রার্থী হতে পারেন জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। ইসলামী আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রার্থী মাওলানা আফজাল হোসেন। খেলাফত মজলিস থেকে আলোচনায় আছেন দলের জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আলতাব হোসেন। গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হতে পারেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি গোলাম সরওয়ার খান জুয়েল।
পাবনা-৩
আসনটি চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত। এখানে জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের ভাঙ্গুড়া উপজেলা শাখার আমির মো. আলী আছগার। দলীয় নেতা-কর্মীরা তাঁর পক্ষে ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন। বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী কৃষক দলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিন। জন্মস্থান সুজানগর উপজেলায় হলেও বর্তমানে তিনি চাটমোহরের ভোটার। তবে তাঁকে নিয়ে দলের মধ্যেই বিরোধ রয়েছে। স্থানীয় প্রার্থীর দাবি তুলছেন নেতা-কর্মীদের একাংশ। চাটমোহর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য কে এম আনোয়ারুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসাদুল ইসলাম হীরা এবং জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দলের উপদেষ্টা হাসানুল ইসলাম রাজা আসনটিতে দলীয় প্রার্থিতাপ্রত্যাশী ছিলেন।
বিএনপির প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলেও হাল ছাড়তে নারাজ আনোয়ারুল ইসলাম এবং হাসাদুল ইসলাম হীরার অনুসারীরা। হাসান জাফির তুহিনের সম্ভাব্য প্রার্থিতা পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন পরিবর্তন নাহলে এ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী দেখা যেতে পারে।
পাবনা-৪
ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব। তবে দলীয় প্রার্থী হিসেবে তাঁকে মানতে নারাজ ঈশ্বরদী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টুর অনুসারীরা। শেখ হাসিনার ট্রেন বহরে হামলার ঘটনায় করা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে দীর্ঘদিন কারাভোগ করেছেন পিন্টু। শেষ পর্যন্ত প্রার্থী পরিবর্তন নাহলে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারেন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের জেলা আমির আবু তালেব মণ্ডল। আটঘরিয়ায় এমনিতেই জামায়াতের ভালো ভোটব্যাংক রয়েছে। ঈশ্বরদীতে বাড়ি হওয়ায় সেখানেও বাড়তি সুবিধা পাবেন তিনি। সামগ্রিক বিবেচনায় জামায়াতের অবস্থান সংহত। সে ক্ষেত্রে বিএনপিতে বিদ্রোহী না থাকলে এখানে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে ভালো রকমের লড়াই হতে পারে।
ইসলামী আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রার্থী ইসলামী যুব আন্দোলনের জেলা সভাপতি আনোয়ার হোসেন। এনসিপির সম্ভাব্য প্রার্থী বিএফ শাহীন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ।
পাবনা-৫
১৯৯১ ও ২০০১ সালে এখানে জামায়াতের আবদুস সোবহান বিজয়ী হন। সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে এবার বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। দীর্ঘদিন থেকে এলাকাবাসীর পাশে থাকায় ভোটের মাঠে বাড়তি সুবিধা পেতে পারেন তিনি। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের জেলা শাখার নায়েবে আমির ইকবাল হুসাইন। অন্যদিকে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন আবদুস সোবহানের ছেলে নেছার আহমেদ নান্নু। ফলে একসময় ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা আসনটিতে এবার জামায়াতের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াতে পারেন নান্নু।