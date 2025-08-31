হোম > সারা দেশ > খুলনা

চবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

ইবি প্রতিনিধি

চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা চবি শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঐতিহাসিক বটতলায় শেষ হয়। সেখানে সমাবেশ করেন তাঁরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর যে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। হামলাকারীদের ভিডিও দেখে চিহ্নিত করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হোক।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলাকারীদের নাম দিয়েছে এলাকাবাসী, কিন্তু হামলা চালিয়েছে সংগঠিত সন্ত্রাসীরা। এর আগে ঢাবি, জবি ও রাবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার মতোই এবারও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিকে দমন করার একটি ধারাবাহিকতা আমরা দেখছি। ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা চালানো হয়েছে।’

এস এম সুইট আরও বলেন, ‘অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে প্রশাসন ও বাহিনীগুলোতে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে আমরা দেখছি ‘‘রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ’’কে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম প্রশাসন এ দায় এড়াতে পারে না। যদি এই পুনর্বাসন বন্ধ না হয়, তবে আজকের মতো হামলা আগামী দিনে যশোর কিংবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটতে পারে।’

শিক্ষার্থীরা চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করেন। সেই সঙ্গে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সন্ত্রাস থেকে ক্যাম্পাসকে নিরাপদ রাখার আহ্বান জানান।

সম্পর্কিত

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে গৃহবধূর আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ, আটক ১

৩ মাস পর সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কাল, প্রস্তুত জেলে ও বনজীবীরা

পূর্বশত্রুতার জেরে তালায় দেড় কিলোমিটার জমির শিমগাছ কেটে দিল প্রতিপক্ষ

যশোর বিএনপির তিন শতাধিক নেতা বহিষ্কার, তবু থামছে না চাঁদাবাজি

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাগেরহাটে প্রাইভেট কারের চাপায় পথচারীর মৃত্যু

খুলনায় জাপা কার্যালয়ে হামলার চেষ্টা, পুলিশের লাঠিপেটায় ২০ নেতা-কর্মী আহতের দাবি

ইবির গুম হওয়া ২ শিক্ষার্থীর সন্ধানের দাবিতে ছাত্রশিবিরের মানববন্ধন

মাগুরায় লাঠির আঘাতে নারী নিহত, ভাশুরের ছেলে আটক

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হতে পারলে জাপা কেন নয়, অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রশ্ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা