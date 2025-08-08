রেললাইনে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছিলেন ব্যবসায়ী, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

ঝিনাইদহের বারোবাজারে ট্রেনে কাটা পড়ে মহসিন রহমান (৪৬) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে বারোবাজার রেলগেটের কাছে কাজি বাড়ির পাশে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মহসিন কালীগঞ্জ শহরের ঢাকালেপাড়ার মৃত নান্নু মুন্সির ছেলে এবং মধুপুর বাজারের একজন ব্যবসায়ী।
স্থানীয়রা বলছেন, মহসিন বারোবাজার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। দুপুরের পর রেললাইনের পাশে একটি দোকানে ক্যারম খেলছিলেন তিনি। তখন মোবাইল ফোনে একটি কল এলে রেললাইনের ওপর গিয়ে কথা বলছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় টুকরা টুকরা হয়ে যান।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বারোবাজার রেলের স্টেশনমাস্টার মোবাশ্বের হোসেন জানান, দুর্ঘটনার পর যশোর রেলওয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। এখন বিষয়টি তাঁরা দেখবেন।