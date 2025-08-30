বাগেরহাটে প্রাইভেট কারের চাপায় পথচারীর মৃত্যু

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে প্রাইভেট কারের চাপায় আব্দুল জব্বার মল্লিক (৭৫) নামে এক পথচারী মারা গেছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মাদ্রাসাঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা গাড়ির চালক সাজ্জাদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।
নিহত আব্দুল জব্বার মল্লিকের বাড়ি জেলার চিতলমারী উপজেলায়। তিনি মোল্লাহাটের রাজপাট গ্রামে মেয়ের জামাইয়ের বাড়ি বেড়াতে আসছিলেন।
পথ পারাপারের সময় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান হাওলাদার বলেন, চালককে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। নিহতের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।