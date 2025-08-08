নড়াইলে পুকুর থেকে রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

নড়াইলের লোহাগড়ায় পুকুর থেকে শোয়েবুর খান (৪৩) নামে এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মাইটকুমড়া গ্রামের একটি পুকুরে লাশটি পাওয়া যায়।
শোয়েবুর মাইটকুমড়া গ্রামের ইউনুস খানের ছেলে। স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শোয়েবুর বাড়ি ফিরে না যাওয়ায় স্বজনেরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান পাননি। শুক্রবার দুপুরে পুকুর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।