ভারতে পাচারকালে ৩৬টি স্বর্ণের বারসহ যশোরে আটক ৩

­যশোর প্রতিনিধি

আলাদাভাবে দুটি অভিযানে ৩৬টি স্বর্ণের বারসহ ৩ পাচারকারীকে আটক করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতে পাচারকালে যশোরে আলাদাভাবে দুটি অভিযানে ৩৬টি স্বর্ণের বারসহ তিন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার কোদালিয়া বাজার ও যশোর-নড়াইল সড়কের তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় এ দুটি অভিযান চালায় বিজিবি। অভিযানে ৫ কেজি ৩৩৪ গ্রাম ওজনের ৩৬টি বারসহ তাদের আটক করেন ৪৯ বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

এ সময় চোরাই কাজে ব্যবহৃত চারটি মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়। আটককৃতরা হলেন—মনিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার আংগারিয়া গ্রামের আকরাম হোসেনের ছেলে আশরাফুল ইসলাম সাজিদ, যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার ফতেপুর গ্রামের আনন্দ দাসের ছেলে সুজন দাস বাপ্পি এবং শহরের লোন অফিস পাড়ার নূর হোসেনের ছেলে জাহিদ হোসেন।

৪৯ বিজিবির কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকি আজ দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, জব্দকৃত স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য ৭ কোটি ৮৯ লাখ ৫৩ হাজার টাকা। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ঢাকার যাত্রাবাড়ী ও মানিকগঞ্জ এলাকার চোরাকারবারিদের কাছ থেকে স্বর্ণগুলো বাহক হিসেবে এনে যশোর ও সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্ত হয়ে ভারতে পাচারের চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। জব্দ করা সোনা ট্রেজারিতে এবং আটককৃতদের কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

যশোরের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, ‘আসামিদের আদালতে পাঠানোর পর বিচারক তাদের কারাগারে পাঠিয়েছেন।’

