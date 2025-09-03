কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে: বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান

২০২৫-২৬ মাড়াই মৌসুম থেকে কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে। কৃষকদের আখ কারখানায় দেওয়ার পর টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। ধাপে ধাপে আখের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। সময়োপযোগী আরও মূল্য বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্বে) রশিদুল হাসান মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ২০২৫-২৬ রোপণ মৌসুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। আজ বুধবার সকালে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বরচাঁদা গ্রামের আজগর আলীর খেতে আখখণ্ড রোপণের মাধ্যমে এ মৌসুমের চাষ উদ্বোধন করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. আব্দুল আলিম খান, যুগ্ম সচিব সাজেদুর রহমান, করপোরেশনের প্রধান (সিপিই) ড. জেবুন নাহার ফেরদৌস, প্রধান প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হক, ফিল্ড রিচার্স বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মো. ইউসুফ আলী, মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী আ ন ম জুবায়ের, জিএম (কৃষি) গৌতম কুমার মণ্ডল, মৌচিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শফিকুল ইসলাম রিংকু, সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদুল ইসলাম, সাবজোনের প্রধান দেবেনন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ।
পরে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী আ ন ম জুবায়েরের সভাপতিত্বে মিল এলাকার কৃষকদের অংশগ্রহণে আখচাষ বৃদ্ধি ও মিলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ সরবরাহের লক্ষ্যে চাষি উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় স্বাগত বক্তব্য দেন জিএম (কৃষি) গৌতম কুমার মণ্ডল।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান রশিদুল হাসান বলেন, চিনিশিল্পের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। আগামী দিনে আখের মূল্য বাড়ানো হবে। মানসম্মত সার ও কীটনাশক সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। আখ দীর্ঘমেয়াদি ফসল, তাই আখের সঙ্গে সাথী ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ করতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আখচাষ লাভজনক করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সভায় কৃষকদের মধ্যে বদর উদ্দীন, আব্দুল ওয়াদুদ, মিজানুর রহমান ও আলহাজ আব্দুস সবুর বক্তব্য দেন।