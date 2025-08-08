হাসপাতালের জানালা ভেঙে অক্সিজেন সিলিন্ডার চুরি, আটক ৩

যশোরের মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিত্যক্ত একটি কোয়ার্টারের জানালার গ্রিল ভেঙে রোগীদের জন্য রক্ষিত তিনটি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও দুটি মাদুর (ম্যাটস) চুরি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চুরির বিষয়টি টের পেয়ে থানা-পুলিশকে জানায়।
এ ঘটনায় রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ করেন হাসপাতালের স্টোরকিপার সাইফুল ইসলাম। পরে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার বিজয়রামপুর গ্রামের রিয়াজ হোসেন (২৩), হোগলাডাঙ্গা গ্রামের শরিফুল ইসলাম (৫০) ও জয়নগর গ্রামের মহাসিন আলম (৪২)।
মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা অনুপ বসু ঘটনার এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ম্যাটস চুরি করে মনিরামপুর বাজারের একটি ভাঙারির দোকানে বিক্রির সময় রাত ১০টার দিকে কয়েকজন দেখে আমাকে মোবাইলে বিষয়টি জানান। এরপর আমরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পাই, হাসপাতালের একটি কোয়ার্টারের পেছনের জানালার গ্রিল ভাঙা। সেখানে ভেতরে রক্ষিত অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ম্যাটস নেই।’
অনুপ বলেন, ‘বিষয়টি থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এরপর তারা ভাঙারির দোকান থেকে সিলিন্ডার জব্দ করে। ভাঙারির দোকানির দেওয়া তথ্যমতে চোর শনাক্ত হয়। পরে রাতে পুলিশ তিনজনকে আটক করে। আমাদের পক্ষ থেকে স্টোরকিপার সাইফুল ইসলাম চুরির বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।’
মনিরামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুজন মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রিয়াজ হাসপাতাল থেকে তিনটি সিলিন্ডার চুরি করে এনে দুটি ভাঙারির দোকানে বিক্রি করেছেন। দোকানি শরিফুল ইসলাম দুটি ও মহাসিন একটি সিলিন্ডার কেনেন। ম্যাটস চুরির বিষয়টি জানা নেই। এ ঘটনায় থানায় তিনজনের নামে মামলা হয়েছে। আমরা তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছি।’