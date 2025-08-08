হোম > সারা দেশ > খুলনা

৮ দফা দাবিতে ১২ আগস্ট থেকে সারা দেশে পরিবহন ধর্মঘট ঘোষণা

­যশোর প্রতিনিধি

আট দফা দাবি আদায়ে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব সাইফুল আলম ধর্মঘট করেন। আজ শুক্রবার দুপুরে পরিবহন সংস্থা শ্রমিক ইউনিয়নের যশোর কার্যালয়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সারা দেশে ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ। সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনসহ আট দফা দাবিতে ১২ আগস্ট সকাল ৬টা থেকে ১৫ আগস্ট সকাল ৬টা পর্যন্ত এই ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়।

আজ শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশ পরিবহন সংস্থা শ্রমিক ইউনিয়নের যশোর কার্যালয়ে এক সভা শেষে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। আট দফা আদায়ে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব সাইফুল আলম এ ঘোষণা দেন। সভায় বরিশাল, খুলনা বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের পরিবহনমালিক ও শ্রমিকনেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উল্লেখ করা হয়, ‘সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ একটি কালো আইন। এ আইনের ৯৮ ও ১০৫ নম্বর ধারাসহ আমাদের অন্য সুপারিশ করা ধারাগুলো সংশোধন করতে হবে। বাণিজ্যিক মোটরযানের অর্থনৈতিক জীবন (ইকোনমিক লাইফ) ২০ ও ২৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ বছর পর্যন্ত বিবেচনা করতে হবে। বাজেটে বাণিজ্যিকভাবে চলাচলকারী যানবাহনের ওপর আরোপিত দ্বিগুণ অগ্রিম ট্যাক্স কমিয়ে আগের হার বহাল রাখতে হবে।’

মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন রাস্তা থেকে সরানোর জন্য সহায়ক হিসেবে বাণিজ্যিক রিকন্ডিশন্ড যানবাহন আমদানির মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১২ বছর করতে হবে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি থানায় জব্দ হলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকের জিম্মায় দেওয়ার বিধান কার্যকর করতে হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ পুরোনো যানবাহনের জন্য স্ক্র্যাপ (ভাঙা লোহা-লক্কড়) নীতিমালা তৈরি করতে হবে। মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহনসহ (অটো-টেম্পো, অটোরিকশা) বিআরটিএর অনুমোদনবিহীন হালকা যানবাহনের পৃথক লেনে চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নবায়ন দ্রুততার সঙ্গে ডেলিভারি দিতে হবে এবং শ্রমিক ফেডারেশনের ১২ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের খুলনা বিভাগের সভাপতি আনিসুর রহমান লিটনের সভাপতিত্বে সভায় পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রহিম বক্স দুদু, মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ বরিশাল বিভাগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী বক্তব্য দেন।

