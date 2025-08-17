হোম > সারা দেশ > খুলনা

কমিটি নিয়ে লেনদেনের অভিযোগ, ফেসবুকে গণঅধিকার নেতার পদত্যাগ

­যশোর প্রতিনিধি

ফেসবুকে গণঅধিকার নেতার পদত্যাগের ঘোষণা। ছবি: সংগৃহীত

কমিটি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ এনে যশোর গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরহাদ রহমান মুন্না পদত্যাগ করেছেন। আজ রোববার তিনি নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

পোস্টে মুন্না লেখেন, ‘আমি আমার নীতি, নৈতিকতা এবং আদর্শের বাইরে কোনো অনিয়ম গ্রহণ বা সমর্থন করব না। আজ থেকে সংগঠনের সঙ্গে আমার কোনো সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকবে না। গণঅধিকার পরিষদের কোনো দায় আমার ওপর বর্তাবে না।’

নেতা-কর্মীরা জানান, ২২ আগস্ট যশোরের মুন্সি মেহেরুল্লাহ ময়দানে গণঅধিকার পরিষদের গণসমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে। ওই সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে দলের সভাপতি নুরুল হক নুরের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। সমাবেশের ঠিক আগে এমন ঘটনায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা উদ্বিগ্ন।

পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে শেখ ফরহাদ রহমান মুন্না লেখেন, ‘দলের ক্রান্তিলগ্নে আমরা রাজপথে ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে কিছু সুবিধাবাদী নেতা আওয়ামী দোসরদের কাছে থেকে অবৈধ অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে দলে জায়গা করে দিচ্ছেন। দেশ ও জাতির সঙ্গে এমন বেইমানি আমি করতে পারব না, তাই পদত্যাগ করেছি।’

শেখ ফরহাদ রহমান অভিযোগ করেন, গণঅধিকার পরিষদের খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল এবং যশোর জেলার সভাপতি আশিকুর রহমান যৌথভাবে অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগরের সহসভাপতি গাজী মো. আবুল কালামকে যশোর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি বানিয়েছেন। তিনি এই বিষয়টিকে দলের নীতি ও নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে উল্লেখ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আশিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়, এখানে তাঁদের আর্থিক লেনদেনের কোনো সুযোগ নেই।

আশিকুর রহমান বলেন, গত বছরের ৫ আগস্টের আগে সবাই আওয়ামী লীগ ছিল। আর গাজী মো. আবুল কালামের বিষয়ে আমি বিস্তারিত জানি না। তিনি (শেখ ফরহাদ রহমান মুন্না) ‘আবেগী মানুষ’ বলে উল্লেখ করে বলেন, এর আগেও তিনি কয়েকবার পদত্যাগ করেছিলেন।

অপর দিকে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ অস্বীকার করে দলের খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল বলেন, গণঅধিকার পরিষদ গণমানুষের দল এবং দলের নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের অর্থ দিয়ে এটি পরিচালিত হয়। তিনি দাবি করেন, গাজী মো. আবুল কালাম কখনো আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না, বরং তিনি জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

