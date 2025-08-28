মহাসড়কে পড়ে ছিল চাকায় পিষ্ট হওয়া লাশ

বাগেরহাটের ফকিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত অজ্ঞাতনামা (৪৫) এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের উপজেলার বড় খাজুরা এলাকায় মহাসড়ক থেকে ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পথচারীরা মহাসড়কের ওপর ওই অজ্ঞাতনামা পরিচয়ের ব্যক্তির লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে তাঁর সব শরীর থেঁতলে গেছে।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই লাশ উদ্ধার করে।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহম্মেদ বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা পরিচয়ের ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।