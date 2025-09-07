হোম > সারা দেশ > খুলনা

কোটচাঁদপুরে আমন ধানের খেতে মাজরার আক্রমণ, দুশ্চিন্তায় কৃষক

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি

আমন ধানে মাজরার আক্রমণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাজরা পোকায় আক্রান্ত হয়েছে আমন ধানের খেত। ওষুধ দিলেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না পোকা। এতে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় চাষিরা। কিন্তু পোকা নিয়ন্ত্রণে কৃষি অফিস কাজ করছে বলে জানান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর উপজেলায় এ বছর ৬ হাজার ১৮২ হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় ৪ হেক্টর কম। গত বছর এ উপজেলায় আমন ধানের চাষ হয়েছিল ৬ হাজার ১৮৬ হেক্টর জমিতে।

এ বছর মাজরা পোকায় আক্রান্ত হয়েছে আমন ধানের খেত। যা ওষুধ দিয়েও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না চাষিরা। এতে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন তাঁরা। আশঙ্কা করছেন ধানের উৎপাদন কম হওয়ার।

তালসার গ্রামের ধানচাষি বশির আহম্মেদ বলেন, ‘তিন বিঘা জমিতে আমন ধানের চাষ করেছি। এখন ধানের শিষ আসার সময়। হঠাৎ কয়েক সপ্তাহ ধরে ধানের খেতে মাজরা পোকার আক্রমণ চোখে পড়েছে। এর পর থেকে বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ স্প্রে করেও কোনো লাভ হচ্ছে না। জানি না এ বছর কপালে কী আছে।’

ওই গ্রামের গজেন দাস বলেন, ‘দুই বিঘা জমিতে আমন ধান রয়েছে। পোকা দেখার পরপর ওষুধ প্রয়োগ শুরু করেছি। এরপরও কোনো কাজ করছে না ওষুধে।’

কামারকুণ্ড গ্রামের ধানচাষি আবু বক্কর সিদ্দিক (বাক্কা) বলেন, ‘চার বিঘা জমিতে আমন ধানের চাষ করেছি। পোকা দেখার পর স্প্রে করা হয়েছে। তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। এখন কী ওষুধ ব্যবহার করব, সেটা নিয়ে চিন্তায় আছি।’

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ধানে প্রতিবছরই মাজরা পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। তবে এ বছর তেমন আক্রান্ত হয় নাই। তবে যেসব জায়গা আক্রান্ত হয়েছে, সেখানে আমারা কাজ করছি।’

তিনি বলেন, ‘প্রতিষেধক হিসেবে আমরা চাষিদের ধানের জমিতে ডাল পোঁতার পরামর্শ দিচ্ছি। কারণ, ধানের জমিতে উপকারী আর অপকারী পোকা উভয়ই থাকে। জমিতে ডাল পোঁতা থাকলে একটা পাখি দিনে ১৫ শ থেকে ২ হাজার ডিম খেতে পারে। এরপরও যদি পোকা নিয়ন্ত্রণে না আসে, সে ক্ষেত্রে আমরা চাষিদের ওষুধ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছি।’

