জ্বালানি তেলের পাচার আশঙ্কায় হবিগঞ্জ সীমান্তে সতর্ক বিজিবি

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের তীব্রতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততায় যুদ্ধ পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশে জ্বালানি তেল সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ ঠেকাতে সীমান্তপথে তেল পাচার আশঙ্কায় সতর্ক অবস্থান নিয়েছে হবিগঞ্জ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
আজ শুক্রবার সকাল থেকেই জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়াতে বিজিবির তল্লাশিচৌকি বসানো হয়েছে। এ ছাড়া বিশেষ টহল, গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানোসহ সন্দেহজনক পরিবহনে তল্লাশি চালিয়েছে তারা।
হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৫ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান বলেন, বাজারে অস্থিরতা তৈরি হলেই কিছু অসাধু চক্র কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও অধিক মুনাফার লোভে জ্বালানি মজুত কিংবা পাচারের অপচেষ্টা চালায়। চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই ঝুঁকি আরও বেড়েছে। তাই সীমান্ত এলাকায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।
বিজিবির এ অধিনায়ক আরও বলেন, সীমান্তে সার্বক্ষণিক নজরদারির পাশাপাশি যে কোনো ধরনের জ্বালানি পাচার প্রতিরোধে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে যে সব রুট দিয়ে জ্বালানি পাচারের শঙ্কা রয়েছে, সেসব পয়েন্টে অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
এ ছাড়া সীমান্তবর্তী সড়কে সন্দেহভাজন যানবাহনে তল্লাশিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিশেষ টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।