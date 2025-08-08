টঙ্গীতে ট্রাভেল ব্যাগে যুবকের খণ্ডিত লাশ

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি ট্রাভেল ব্যাগ থেকে অজ্ঞাত (৩৫) এক যুবকের খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় এ লাশের সন্ধান মিলেছে।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকালে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় টঙ্গী-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কের পাশে একটি ট্রাভেল ব্যাগ দেখেন স্থানীয়রা। ওই ব্যাগ থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা পুলিশে খবর পাঠায়। খবর পেয়ে পুলিশ ব্যাগের ভেতরে থাকা কালো পলিথিনে মোড়ানো কয়েক খণ্ড লাশ উদ্ধার করে। প্রযুক্তির সহায়তায় নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে।
শুক্রবার ভোরে ব্যাগে ভরা খণ্ডিত লাশ আঞ্চলিক সড়কের পাশে ফেলে রেখে গেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। খবর পেয়ে গাজীপুর ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের (সিআইডি) সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম বলেন, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পরিচয় শনাক্ত করতে মরদেহের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা হবে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হবে।