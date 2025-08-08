সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন ও সমাবেশ

গাজীপুরে সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ও আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব। এ সময় হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন সাংবাদিকেরা।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক তুহিনকে যেভাবে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তা একটি স্বাধীন দেশে কল্পনাও করা যায় না। দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় সারা দেশে সাংবাদিক সমাজ আরও কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।
সমাবেশে বক্তব্য দেন টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি জাফর আহমেদ, সাংবাদিক কাজী তাজউদ্দিন রিপন, মামুনুর রহমান মামুন, শামিম আল মামুন, অলক কুমার দাশ প্রমুখ। মানববন্ধন ও সমাবেশে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা অংশ নেন।