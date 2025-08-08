হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার দাবিতে গাজীপুরে মানববন্ধন

গাজীপুর প্রতিনিধি

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে গাজীপুরে মানববন্ধন করে সাংবাদিক ইউনিয়ন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের আয়োজনে গাজীপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়।

এ সময় গাজীপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা দ্রুত সময়ের মধ্যে তাঁদের সহকর্মী তুহিন হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তাঁরা প্রকাশ্য দিবালোকে গাজীপুরের জনবহুল চৌরাস্তা এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলার নিন্দা জানান। গাজীপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে বলেও জানান তাঁরা। এ সময় সাংবাদিকেরা গাজীপুরের বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি ও ছিনতাইকারীদের মদদদাতাদেরও চিহ্নিত করার দাবি করেন।

এ সময় সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনার ১৭ ঘণ্টা অতিক্রম হলেও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি প্রশাসন। আসামিরা চিহ্নিত, তাদের সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এরপরেও গ্রেপ্তার করতে না পারা প্রশাসনের ব্যর্থতা।

গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকেরা বক্তব্য দেন।

সম্পর্কিত

নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করতে কাজ শুরু হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

২০ ঘণ্টা পর মেঘনার শাখানদী থেকে নিখোঁজ শিশুর লাশ উদ্ধার

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন

মির্জাপুরে মহাসড়কে ডাকাতি, দুই ডাকাত গ্রেপ্তার

তীব্র স্রোতে ফের ভাঙল পাটুরিয়ার অস্থায়ী লঞ্চঘাট, লঞ্চ চলাচল বন্ধ

যারা সত্য প্রকাশ করে, তাদের অবস্থা তুহিনের মতো হয়: মানববন্ধনে সাংবাদিকদের ক্ষোভ

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন ও সমাবেশ

ছিনতাই শেষে পালানোর চেষ্টা, ধাওয়া করে প্রাইভেট কারসহ দুজন আটক

উত্তরার দক্ষিণখানে তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি, নিরাপত্তাকর্মী লাপাত্তা

কোটালীপাড়ায় এক দিনে পানিতে ডুবে ৩ জনের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা