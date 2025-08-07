টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ৩

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলায় পিকআপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার বিলাসপুর বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ধনবাড়ী থানার ওসি আকরাম হোসেন জানান, জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি মোটরসাইকেল টাঙ্গাইলের ঘাটাইল সেনানিবাসের দিকে যাচ্ছিল। পথে বিলাসপুর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া পিকআপের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপ ও মোটরসাইকেলের চালক এবং এক আরোহী মারা যান।
নিহত তিনজন হলেন জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার চরপলাশিয়া গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে স্বপন মিয়া (৩৫), জিন্নত আলীর ছেলে মো. আল-আমিন (৩০) এবং জামালপুর সদর উপজেলার হাসিল মানিকবাড়ী গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে জুয়েল মিয়া (৩২)।
আহত মোটরসাইকেল আরোহীকে গুরুতর আহত অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। নিহতদের স্বজনেরা আসার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।