আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামীকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও অষ্টমী পূজার দিন, অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে আগামীকাল সব জুয়েলারি দোকানে কেনাবেচা বন্ধ থাকবে।

সর্বশেষ গত শনিবার দেশের বাজারে সোনার দাম নির্ধারণ করে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি। তাতে ভালো মানের, অর্থাৎ হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি ভরি ১ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৯ বা প্রায় ১ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮৪ হাজার ১৯৮, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৪ এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

