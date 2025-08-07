হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আ.লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগ নেতা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জ পৌর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগের এক প্রবীণ নেতার মৃত্যুতে তাঁর স্বজনদের প্রতি শোক জানাতে গিয়ে পৌর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের আখড়াবাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সদর থানা-পুলিশ।

মারা যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতার নাম মো. শাহজাহান লস্কর (৭২)। তিনি দলের জেলা কমিটির সদস্য এবং সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি ছিলেন। গতকাল সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন শাহজাহান। রাতেই তাঁর মরদেহ দেখতে ও শ্রদ্ধা জানাতে যান শ্রমিক লীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন। এ সময় সেখানে পুলিশ গিয়ে তাঁকে আটক করে।

কিশোরগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার মিছিলে হামলার ঘটনায় করা একটি মামলার আসামি আব্দুল্লাহ আল মামুন। তাঁকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহ কারাগারে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪ কিলোমিটার যানজট

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল: রিমান্ড শেষে কারাগারে বিচারপতি খায়রুল হক

ট্রাকের ধাক্কায় দেয়াল ধসে ২ শিশু আহত

গেরিলা প্রশিক্ষণ: মেজর সাদিকুলের স্ত্রী সুমাইয়া ৫ দিনের রিমান্ডে

শাহজালালে কাতারফেরত উড়োজাহাজে মিলল ৮ কেজি সোনা

আশুলিয়ায় হত্যার পর ৬ লাশে আগুন: শুনানি ১৩ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি

কিশোরগঞ্জে একযোগে ৭৪ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ৬ মরদেহ এক বছর পর আঞ্জুমান মুফিদুলে হস্তান্তর

বিমানবন্দরের নো ফ্লাই জোনে ৫২৫টি অবৈধ ভবন: বেবিচক চেয়ারম্যান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা