সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণ: কলেজশিক্ষার্থীর পর চলে গেলেন তার মাও, মৃত বেড়ে ৭

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯ জনের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আসমা বেগম (৩৫) নামের আরও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে তাঁর কলেজপড়ুয়া মেয়ে তিশার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে এ দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতে।
আজ শনিবার দুপুরে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। তিনি বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় আসমার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীরের ৫০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল।
২২ আগস্ট রাত সাড়ে ৩টার দিকে আচমকা বিস্ফোরণে পাশাপাশি দুটি ঘরের একই পরিবারের ৯ সদস্য দগ্ধ হন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে ২৪ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় দগ্ধ হওয়া মাত্র এক মাস বয়সী শিশু ইমাম উদ্দিন, ২৫ আগস্ট ওই শিশুর নানি তাহেরা আক্তার (৫০), এরপর ২৮ আগস্ট হাসান গাজী ও তাঁর ছোট্ট মেয়েশিশু জান্নাত, গতকাল সালমা এবং নিহত আসমার মেয়ে তিসার মৃত্যু হয়।