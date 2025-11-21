হোম > সারা দেশ > ঢাকা

প্রবল ভূমিকম্পে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ভবন হেলে পড়ার খবর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রাজধানীর সিপাহীবাগে হেলে পড়া একটি ভবন। ছবি: ভিডিও থেকে

রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পে বিভিন্ন এলাকায় ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের দিকে ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

রাজধানীর বাড্ডা লিংক রোড এলাকায় একটি বহুতল ভবন পাশের আরেকটি ভবনের গায়ে হেলে পড়ে। হেলে পড়া ভবনের লিটফ ছিঁড়ে পড়ে গেছে বলেও জানা গেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়েছে কি না, তা এখনো জানা যায়নি।

ভূমিকম্পে রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় একটি বহুতল ভবন পাশের অপর একটি ভবনের গায়ে হেলে পড়েছে। মধুবাগ এলাকায় সেই ভবন হেলে পড়লেও সেখান থেকে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পঙ্গু হাসপাতাল বলে পরিচিত জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান-নিটোরে ভূমিকম্পে একটি ভবনে দুই দেয়ালের সংযোগস্থলে ফাটল দেখা দিয়েছে। রাজধানীর মিরপুরের ১০ নম্বরের কাছাকাছি একটি এলাকায় আরেকটি ভবন হেলে পড়েছে বলে জানা গেছে। তবে এই ভবনের বাসিন্দারা অক্ষত আছেন বলে জানা গেছে।

রাজধানীর নিকুঞ্জে আরেকটি ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে এখানেও বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই ভবনের গায়ে একাধিক ফাটল দেখা গেছে। এ ছাড়া রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগের একটি ভবন হেলে পড়েছে বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া রাজধানীর শেওড়াপাড়ায়ও একটি ভবন হেলে পড়েছে বলে জানা গেছ। তবে কেউ হতাহত হয়েছে কি না, তা এখনো জানা যায়নি।

