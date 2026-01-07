হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ভাষানটেকে দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

গ্রেপ্তার বাবুল হোসেন (৪৯)। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর ভাষানটেকে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ বাবুল হোসেন (৪৯) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ভাষানটেকের বাগানবাড়ির ১৬১/৪১ নম্বর বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গ্রেপ্তারকালে বাবুল হোসেনের কাছ থেকে দুটি বড় ছোরা ও একটি চায়নিজ কুড়াল জব্দ করা হয়েছে। তিনি ভাষানটেকের বাগানবাড়ি এলাকার জব্বার ব্যাপারীর ছেলে।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ জানিয়েছে, বাবুল হোসেন দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আতঙ্কের নাম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৫ আগস্টের পর জমি দখল, চাঁদাবাজি এবং বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া বিগত সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের কিছু নেতার সঙ্গে সখ্যতা রক্ষা করতেন।

এ বিষয়ে ভাষানটেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসলাম হোসেন বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী ভাষানটেকের বাগানবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসী বাবুলকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

ওসি বলেন, গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আজ আদালতে পাঠানো হয়। পরে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

