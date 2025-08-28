গাজীপুরে হ্যান্ডকাফ খুলে আসামির পালানোর চেষ্টা

গাজীপুর জেলা জজ আদালত এলাকা থেকে ডাকাতি মামলার এক আসামির হ্যান্ডকাফ খুলে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশ–স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে পুনরায় আটক করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার আদালতে নির্ধারিত হাজিরা শেষে তাঁকে গারদখানায় নেওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে।
পালিয়ে যাওয়া আসামির নাম মামুন ওরফে লাল চান ওরফে কালাচান (৩৫)। তিনি টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর থানার বেরবাড়ী খন্দকারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, আসামি কৌশলে হাত থেকে হ্যান্ডকাফ খুলে নিয়ে জজ কোর্টের মূল ফটকের সামনে দৌড়ে পালিয়ে যান। এ সময় পুলিশ ও উপস্থিত লোকজন চিৎকার করলে এলাকাবাসী দ্রুত পিছু ধাওয়া করেন।
পালিয়ে যাওয়ার পর আসামি একটি বাউন্ডারি ওয়ালের ভেতর জঙ্গলে লুকানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে তাঁকে পুনরায় আটক করে।
এ বিষয়ে গাজীপুর কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. আব্দুল মান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আসামিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।