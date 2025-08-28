হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গাজীপুরে হ্যান্ডকাফ খুলে আসামির পালানোর চেষ্টা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে আসামি পালানোর চেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর জেলা জজ আদালত এলাকা থেকে ডাকাতি মামলার এক আসামির হ্যান্ডকাফ খুলে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশ–স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে পুনরায় আটক করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার আদালতে নির্ধারিত হাজিরা শেষে তাঁকে গারদখানায় নেওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে।

পালিয়ে যাওয়া আসামির নাম মামুন ওরফে লাল চান ওরফে কালাচান (৩৫)। তিনি টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর থানার বেরবাড়ী খন্দকারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, আসামি কৌশলে হাত থেকে হ্যান্ডকাফ খুলে নিয়ে জজ কোর্টের মূল ফটকের সামনে দৌড়ে পালিয়ে যান। এ সময় পুলিশ ও উপস্থিত লোকজন চিৎকার করলে এলাকাবাসী দ্রুত পিছু ধাওয়া করেন।

পালিয়ে যাওয়ার পর আসামি একটি বাউন্ডারি ওয়ালের ভেতর জঙ্গলে লুকানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে তাঁকে পুনরায় আটক করে।

এ বিষয়ে গাজীপুর কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. আব্দুল মান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আসামিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

ঢাকার ৭ মোড়ে বসানো হলো দেশীয় প্রযুক্তির ট্রাফিক সিগন্যাল

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

মৎস্য ভবনের সামনে বুয়েট শিক্ষার্থীদের অবরোধ, কুশপুত্তলিকা দাহ

শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা ডিসি মাসুদের ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি: ডিএমপি

জাকসুতে জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন ছাত্রদল নেত্রী অনন্যা

কদমতলীতে ২টি বিদেশি পিস্তল, গুলি, মাদকসহ দুজন গ্রেপ্তার

ঘণ্টাব্যাপী ব্লকেডের পর আগারগাঁও ছাড়লেন শেকৃবি শিক্ষার্থীরা

নাসিকের ৭৭৫ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা

সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণ: না ফেরার দেশে আরও একজন

জাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা