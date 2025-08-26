হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রায়পুরায় মাদকবিরোধী অভিযানে দুজনের কারাদণ্ড

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 

নরসিংদীর রায়পুরায় মাদকবিরোধী অভিযানের সময় আটকের পর এক নারী মাদক কারবারি ও এক মাদকসেবীকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁরা হলেন কালা মিয়া (৪০) ও রুশানা (৬০)।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার পৌর রাজনগর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাসুদ রানা।

অভিযানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মোফাজ্জল হোসেন ও তাঁর টিম তাঁকে সহায়তা করে। মাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এ ধরনের তৎপরতায় এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইউএনও মাসুদ রানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কালা মিয়া ও রুশানাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ সময় কালা মিয়াকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং রুশানাকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে সাজা পরোয়ানা মূলে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

