মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করায় ২ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি

শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু (৫০) ও সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম খোকন (৪৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গণভোজের আয়োজন করা হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা একত্রিত হন। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে—এমন তথ্য ছিল পুলিশের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে।

