সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের গৌরাঙ্গবাজার মোড়ে মানববন্ধন হয়। আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন করেছেন সাংবাদিকেরা।

আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলা শহরের গৌরাঙ্গবাজার মোড়ে মানববন্ধন করা হয়। কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাব এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করাসহ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিনের স্টাফ রিপোর্টার (কিশোরগঞ্জ) আশরাফুল ইসলাম।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক নয়াদিগন্তের জেলা প্রতিনিধি মো. আল আমিনের সঞ্চালনায় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন।

