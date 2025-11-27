হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের ভরাডুবির পর আইপিএলকে খোঁচা দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    

আইপিএলকে খোঁচা দিলেন হার্শেল গিবস। ছবি: ক্রিকইনফো

অর্থের ঝনঝনানি, চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) ‘পাখির চোখ’ করে থাকেন ক্রিকেটাররা। অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদেরও নজর থাকে এই টুর্নামেন্টে। কিন্তু ভারতের ভরাডুবি হলে আইপিএলকে তোলা হয় কাঠগড়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভরাডুবির পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকে খোঁচা দিলেন হার্শেল গিবস।

আইপিএলের জন্য বছরে প্রায় তিন মাসের জন্য আলাদা একটা উইন্ডো রাখা হয়। ২০২২ থেকে ১০ দলের টুর্নামেন্ট আইপিএল হওয়ার পর ম্যাচ সংখ্যা হয়ে গেছে ৭৪। এত বিপুল পরিমাণ ম্যাচ আয়োজন করতে সময় তো বেশি লাগবেই। ২০২৬ আইপিএলের সূচি এখনো চূড়ান্ত না হলেও মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ভারত ধবলধোলাই হওয়ার পর আইপিএল নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন গিবস। ৫১ বছর বয়সী প্রোটিয়া ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল লিখেছেন, ‘আইপিএলকে সংক্ষিপ্ত করুন ও বেশি বেশি টেস্ট খেলুন।’

কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩ বলে ৪ রান করার পর ঘাড়ে চোট পান শুবমান গিল। নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক সেই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। খেলা হয়নি গুয়াহাটিতে গতকাল শেষ হওয়া দ্বিতীয় টেস্টেও। ৪০৮ রানে হারের পর যখন ভারতীয় দলকে নিয়ে একের পর এক সমালোচনা হচ্ছে, তখন নীরবতা ভাঙলেন গিল। ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘শান্ত সাগর কখনো আপনাকে শেখাবে না কী করে জাহাজ চালাতে হয়। ঝড়ের সময় শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। আমাদের একে অপরের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শক্ত হতে হবে।’

Shorten IPL and play more test cricket ✔️ https://t.co/PrnQeN97yj

— Herschelle Gibbs (@hershybru) November 26, 2025
গৌতম গম্ভীর ২০২৪-এর জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছে দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে দলটির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর অধীনে ১৯ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ১০ টেস্ট ও ২ টেস্ট ড্র করেছে ভারত। যার মধ্যে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এবারও ভারত নিজেদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে।

