পূর্বশত্রুতার জেরে চালককে কুপিয়ে জখম, ইজিবাইকে আগুন

মাদারীপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে ইজিবাইকচালক রোমান আকনকে (৪৮) কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। বাধা দেওয়ার তাঁর স্ত্রীকেও মারধর করা হয়েছে। এ সময় ইজিবাইকে আগুন দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেলে মাদারীপুর সদর উপজেলার খোঁয়াজপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত ইজিবাইকচালক রোমান আকন একই গ্রামের মৃত আমজাদ আকনের ছেলে।
পুলিশ, ভুক্তভোগীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছয় মাস আগে মাদারীপুর সদর উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রোমান আকনের ইজিবাইকে ওঠে একই এলাকার দুলাল শরীফের ছেলে তাহসিন (৭)। এ সময় ইজিবাইক থেকে পড়ে তাহসিন মারা যায়। এ নিয়ে এলাকায় বেশ কয়েকবার সালিস হলেও কোনো মীমাংসা হয়নি। এরই জেরে আজ বিকেলে বাড়ির পাশে বটতলা চর গোবিন্দপুর সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসার সামনে রোমানকে একা পেয়ে হামলা চালান দুলাল শরীফ ও তাঁর লোকজন।
এ সময় ইজিবাইকচালককে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ ওঠে। রোমানের চিৎকারে স্ত্রী হাজেরা বেগম এগিয়ে এলে তাঁকেও মারধর করা হয়। একপর্যায়ে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যান। যাওয়ার সময় রোমানের ইজিবাইকে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে আহত রোমান ও তাঁর স্ত্রীকে মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ।
ইজিবাইকচালকের স্ত্রী হাজেরা বেগম বলেন, ‘আমার স্বামীকে একা পেয়ে এই হামলা চালিয়েছে দুলাল শরীফ ও তার লোকজন। আমি এগিয়ে এলে আমাকেও পিটিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনার বিচার চাই।’
জানতে চাইলে অভিযুক্ত দুলাল শরীফ বলেন, ‘কে বা কারা রোমানের ওপর হামলা চালিয়েছে, আমার জানা নেই। পুরোনো ঘটনা নিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধও নেই। আমাদের নামে রোমান ও তার পরিবার মিথ্যে অভিযোগ দিচ্ছে।’
এ বিষয়ে মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাঈমুল হাছান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হবে।