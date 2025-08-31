হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গাজীপুরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীতে পুকুরে ডুবে দুই শিশু মারা গেছে। সদর মেট্রো থানার ধীরাশ্রম পশ্চিমপাড়া মাস্টারবাড়ি এলাকায় আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুরা হলো পশ্চিম ধীরাশ্রম এলাকার জাকির আলীর সাত বছরের মেয়ে রাবেয়া আক্তার ও একই এলাকার মিলন মিয়ার আট বছরের মেয়ে মার্জিনা আক্তার মোহনা।

রাবেয়ার বাবা জাকির হোসেন ধীরশ্রম বাজারে ঝালমুড়ি বিক্রি করেন। মোহনার বাবা মিলন মিয়া রাজমিস্ত্রি কাজ করেন। রাবেয়া ও মোহনা স্থানীয় আল নুর একাডেমিতে প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, রাবেয়া ও মোহনা তাদের আরেক সহপাঠী আমেনাসহ আজ দুপুরে পুকুরে গোসল করতে যায়। এ সময় আমেনা ওপরে ছিল। শিশু দুটি পুকুরে নেমে চিংড়ি ধরছিল। কিছুক্ষণ পর তাদের পানিতে দেখতে না পেয়ে আমেনা স্বজনদের খবর দেয়। তাদের স্বজনেরা পুকুরের পানিতে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে প্রথমে রাবেয়া ও পরে মোহনাকে পানির নিচ থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। শিশু দুটিকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক জানান, তারা মারা গেছে।

মোহনার বাবা মিলন মিয়া বলেন, ‘সকালে মোহনাকে বাসায় রেখে আমরা দুজন (স্বামী-স্ত্রী) কাজের জন্য বের হই। দুপুরে পাশের বাসার একজন ফোন কল দিয়ে জানালে বাসায় এসে দেখি আমার মেয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে মারা গেছে।’

গাজীপুর সদর মেট্রো থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেলা দেড়টার দিকে পশ্চিম ধীরাশ্রম মাস্টারবাড়ির পুকুরে দুই শিশু গোসল করতে নেমে ডুবে মারা যায়। অভিভাবকদের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়নি।

