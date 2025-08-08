হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মির্জাপুরে মহাসড়কে ডাকাতি, দুই ডাকাত গ্রেপ্তার

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

গ্রেপ্তারকৃত দুই ডাকাত। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে মহাসড়কে ডাকাতির ঘটনায় দুই ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ময়মনসিংহ এলাকা থেকে র‍্যাব-১৪ এদের গ্রেপ্তার করে। আজ শুক্রবার সকালে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদনসহ এদের টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার ইমাদপুর গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে মোয়জ্জেম হোসেন (৫২) এবং একই জেলার তারাকান্দা থানার পানপরী গ্রামের মৃত নুর উদ্দিনের ছেলে মানিক মিয়া (৩৮)।

পুলিশ জানায়, ২০২৪ সালের ১৫ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাস এবং কুরনি এলাকায় ১২০ ড্রাম সয়াবিন এবং ১৫ ড্রাম পামওয়েলসহ দুটি ট্রাক অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নিয়ে যায় ডাকাতেরা। ওই ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার রবিউল ইসলাম সোহাগ ১৬৪ ধারায় আদালত জবানবন্দি দেন। গতকাল রাতে ময়মনসিংহ এলাকায় অভিযান চালিয়ে র‍্যাব-১৪ একটি দল অভিযান চালিয়ে আরও দুই ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। পরে মির্জাপুর থানায় এদের হস্তান্তর করা হয়।

আজ সকালে গ্রেপ্তারকৃতদের টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানো হয় বলে জানান মির্জাপুর থানার ওসি মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম।

