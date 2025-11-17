হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে গণপরিবহন কিছুটা কম, যান চলাচল স্বাভাবিক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর সড়কগুলোতে আজ গণপরিবহন কিছুটা কম চলে যান চলাচল ও জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আজ সোমবার রায় ঘোষণাকে ঘিরে রাজধানীজুড়ে দেখা গেছে ভিন্ন পরিস্থিতি। এই রায়কে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী শাটডাউন ডেকেছে। এর প্রভাব খুব একটা পড়েনি রাজধানী ঢাকায়। ঢাকার সড়কে গণপরিবহনের সংখ্যা কিছুটা কমে গেলেও সামগ্রিক যান চলাচল স্বাভাবিক।

সোমবার সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দেখা যায়, ব্যক্তিগত গাড়ি, মোটরসাইকেল, সিএনজি ও রিকশার উপস্থিতি স্বাভাবিক দিনের মতোই। তবে গণপরিবহনের স্বল্পতার কারণে বাসস্ট্যান্ডগুলোতে যাত্রীদের অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। অনেক রুটে নির্ধারিত সময়ের দ্বিগুণ সময় পর পর বাস আসছে, ফলে কর্মস্থলগামী মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে।

পল্টন এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী রাশেদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমাদের রুটে একটাও বাস ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণত ৫–৭ মিনিট পর পর বাস আসে, আজ সময় দ্বিগুণেরও বেশি লাগছে। অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন না থাকলে আজ রাস্তায় বের হতাম না।’

সড়কে গণপরিবহন কম থাকায় যেসব যাত্রী প্রতিদিন বাসে যাতায়াত করেন, তাদের বিকল্প হিসেবে রিকশা, মোটরবাইক কিংবা রাইডশেয়ার অ্যাপের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এতে পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে যাত্রীদের। রামপুরায় বেসরকারি চাকরিজীবী মো. জোবায়ের হোসেন বলেন, ‘বাসে ওঠার পরও মনে একটা ভয় কাজ করে। আগের মতো পরিস্থিতি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে যে কেউ টার্গেট হতে পারে। কখন আবার কোথাও পেট্রল বোমা পড়ে—এই ভাবনাটা মাথা থেকে যাচ্ছেই না। কিন্তু অফিসে তো যেতেই হবে, তাই বাধ্য হয়ে বের হয়েছি।’

এদিকে যাত্রী কম থাকায় বাসগুলোতে চাপ কম থাকলেও সড়কে যানজটের তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। তবে অলিগলি ও উপ-সড়কগুলোতে মানুষের চলাচল কিছুটা কম দেখা গেছে। শাটডাউন ঘিরে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পুলিশ ও র‍্যাবের টহল বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া নজরদারির কারণে এখন পর্যন্ত কোনো বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি।

রাজধানীর সামগ্রিক পরিবেশ শান্ত থাকলেও রায় ঘোষণার সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, নগরবাসীর মাঝে কিছুটা উদ্বেগ ও সতর্কতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হচ্ছেন না। উত্তরা-মতিঝিল রুটে বাস চালান শহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আজ বাস কম বেরিয়েছে। মালিকেরা বলেছে পরিস্থিতি বুঝে গাড়ি চালাতে। তাই অনেকে ঝুঁকি না নিয়ে বাস গ্যারেজেই রেখে দিয়েছে। আমরা যারা বের হয়েছি, তারাও একটু ভয় নিয়ে চালাচ্ছি—কখন কোথায় কী হয় বলা যায় না।’

