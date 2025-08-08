সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে ময়মনসিংহে সাংবাদিকদের মানববন্ধন

গাজীপুরের চান্দানা চৌরাস্তায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নিজ উপজেলা ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলার সাংবাদিকরা। এ সময় তারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টায় ফুলবাড়ীয়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন সাংবাদিকরা। এতে ফুলবাড়িয়া ছাড়াও জেলার প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।
ঘণ্টাব্যাপী চলা মানববন্ধনে সাংবাদিকরা বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দেখা গেলেও এখনো কোন আসামি গ্রেপ্তার হয়নি। এটা প্রশাসনের ব্যর্থতা। অবিলম্বে আসামিদের গ্রেপ্তার না করলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন সাংবাদিকরা।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ফুলবাড়ীয়া প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, সাংবাদিক নূরুল ইসলাম খান, কবীর উদ্দিন সরকার হারুন, এনায়েতুর রহমান, রফিকুল ইসলাম মানিক, শহীদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম তরফদার প্রমুখ।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে আসাদুজ্জামান তুহিন সবার ছোট। ২০০৫ সাল থেকে পরিবার নিয়ে গাজীপুরের চান্দনা এলাকায় বসবাস করে আসছিলেন তিনি। সেখানে ক্লিনিক ব্যবসার পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে তিনি সাংবাদিকতায় যুক্ত হন।