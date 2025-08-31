গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. রাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে আইন বিভাগের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে তাঁদের শিক্ষক ড. রাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে যাঁরা অপ্রচার চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন।
পরে সেখানে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মেহেদী হাসান, রাফি, ইশিতা, রামিম হোসেন, শাহ মিনহাজ,আব্দুর রহমান তানভির প্রমুখ বক্তব্য দেন। তাঁরা তাঁদের শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদের শাস্তির দাবি জানান।