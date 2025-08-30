সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

গণঅধিকার পরিষদের প্রধান ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর এবং কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (নিসিপি) নেতা-কর্মীরা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়া চৌরাস্তা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।
কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মীরা নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। এতে মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে ছয় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহেবুল্লাহ প্রধান, যুবশক্তির নেতা জাহিদুল হক বাঁধনসহ ছাত্র অধিকার পরিষদ ও যুবশক্তির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে আধা ঘণ্টা পর আন্দোলনকারীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন।
কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুর কাদির জিলানি বলেন, ‘আন্দোলনকারীদের গিয়ে আমরা বুঝিয়ে বলতে তাঁরা রাস্তা ছেড়ে অবরোধ তুলে নিয়েছেন। এখন গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।’