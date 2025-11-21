ভূমিকম্পে রাজধানীর বংশালে ৩ জনের প্রাণহানি

রাজধানীর বংশালে কসাইটুলিতে পাঁচতলা ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে তিন পথচারী নিহত হয়েছেন। এই তথ্য আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী।
এদিকে রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদী এলাকায় উৎপত্তি হওয়া মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে (রিখটার স্কেলে ৫.৭) বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের দিকে ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।
ভূমিকম্পের পরপরই নগরজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষজন ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।
ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুর্বল কাঠামোর ভবনগুলো। বাড্ডা লিংক রোড এলাকার একটি বহুতল ভবন পাশের আরেকটি ভবনের গায়ে হেলে পড়েছে বলে জানা গেছে। আতঙ্কজনকভাবে হেলে পড়া ভবনের লিফট ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ারও খবর পাওয়া গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এতে কেউ হতাহত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।
হাতিরঝিল সংলগ্ন মধুবাগ এলাকায় একটি বহুতল ভবন পাশের অপর একটি ভবনের গায়ে হেলে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেখান থেকে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আগারগাঁওয়ে অবস্থিত জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর) একটি ভবনে দুই দেয়ালের সংযোগস্থলে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে।
মিরপুর ১০ নম্বরের কাছাকাছি এবং রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকায়ও পৃথক দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। মিরপুরের ভবনটির বাসিন্দারা অক্ষত থাকলেও নিকুঞ্জের হেলে পড়া ভবনের গায়ে একাধিক ফাটল দেখা দিয়েছে।
এ ছাড়া রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এবং শেওড়াপাড়া এলাকায়ও আরও দুটি ভবন হেলে পড়ার তথ্য পাওয়া গেছে। শেওড়াপাড়ার ঘটনায় হতাহতের খবর এখনো নিশ্চিত নয়।
বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করে আসছেন, অপরিকল্পিতভাবে এবং বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মিত ভবনগুলো মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পেও মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। আজকের ঘটনা সেই আশঙ্কাকে আরও জোরালো করল।