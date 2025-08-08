হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে বাসচাপায় বৃদ্ধ নিহত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

মাদারীপুর জেলার শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বাসচাপায় মমিন উদ্দিন খাঁ (৭০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে পাঁচ্চর সংলগ্ন বন্দরখোলা এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকাগামী লেনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত মমিন খাঁ এক্সপ্রেসওয়ে পার হতে যাচ্ছিলেন। তিনি চর বাঁচামারা এলাকার মৃত সুনাম উদ্দিন খানের ছেলে।

জানা গেছে, সকাল ৮ টার দিকে সড়কের একপাশ থেকে অন্য পাশে যাচ্ছিলেন মমিন উদ্দিন খাঁ। এসময় ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, বাসটি দ্রুত গতিতে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই ওই ব্যক্তি রাস্তার মাঝে চলে আসে। এসময় তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে বাসটি মহাসড়কের রেলিংয়ে ধাক্কা লাগে। তবে লোকটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এদিকে বাসটির সামনের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাসের যাত্রীদের তেমন কিছু হয়নি।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

