ভূমিকম্পে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হতাহত, ভবন হেলে পড়া ও অগ্নিকাণ্ডের খবর

রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পে বিভিন্ন এলাকায় প্রাণহানি ও ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের দিকে ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।
রাজধানীর আরমানিটোলা কসাইটুলি ৮ তলা ভবন ধসে পড়ার খবর পাওয়া যায়। সদরঘাট ও সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন থেকে ২টি ইউনিট সেখানে যায়। তবে ভবনের কোন ক্ষতি সাধন হয়নি। পলেস্তারার কিছু আলগা অংশ ও কিছু ইট খসে পড়েছিল। ফায়ার সার্ভিস যাওয়ার পরে কোন হতাহত পায়নি।
খিলগাঁও নির্মাণাধীন ভবন থেকে পার্শ্ববর্তী দোতলা একটি ভবনে একটি ইট পড়ে একজন আহত। স্থানীয় লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের কোন কাজ করতে হয়নি। বারিধারা ব্লক-এফ, রোড-৫ এ একটি বাসা বাড়িতে আগুনের সংবাদ পাওয়া গেছে। বারিধারা ফায়ার স্টেশনের ২টি ইউনিট অগ্নিনির্বাপণে কাজ করছে। আগুনটি ভূমিকম্পের জন্য কিনা তা জানা যায়নি।
সূত্রাপুর স্বামীবাগ আট তলা একটি ভবন অন্য একটি ভবনে হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। সূত্রাপুর স্টেশন ঘটনাস্থলে গেছে। কলাবাগানের আবেদখালী রোড একটি ৭ তলা ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে ১টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গমন করেছে। এখনো হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি। ভবন ঠিক আছে, লোকজন আতঙ্কিত হয়ে ফোন করেছিল।
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে একটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কোন ক্ষয়ক্ষতি নাই।
এ ছাড়া, মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি বাসা বাড়িতে আগুন। গজারিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে ২টি ইউনিট গমন করেছে।
এর বাইরে, রাজধানীর বংশালে কসাইটুলিতে পাঁচতলা ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে ৩ জন পথচারী নিহত হয়েছেন। এ তথ্য আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী।
ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুর্বল কাঠামোর ভবনগুলো। বাড্ডা লিংক রোড এলাকার একটি বহুতল ভবন পাশের আরেকটি ভবনের গায়ে হেলে পড়েছে বলে জানা গেছে। আতঙ্কজনকভাবে, হেলে পড়া ভবনের লিফট ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ারও খবর পাওয়া গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এতে কেউ হতাহত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।
হাতিরঝিল সংলগ্ন মধুবাগ এলাকায় একটি বহুতল ভবন পাশের অপর একটি ভবনের গায়ে হেলে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেখান থেকে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আগারগাঁওয়ে অবস্থিত জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)-এর একটি ভবনে দুই দেয়ালের সংযোগস্থলে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে।
মিরপুর ১০ নম্বরের কাছাকাছি এবং রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকায়ও পৃথক দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। মিরপুরের ভবনটির বাসিন্দারা অক্ষত থাকলেও নিকুঞ্জের হেলে পড়া ভবনের গায়ে একাধিক ফাটল দেখা দিয়েছে।
এ ছাড়া রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এবং শেওড়াপাড়া এলাকায়ও আরও দুটি ভবন হেলে পড়ার তথ্য পাওয়া গেছে। শেওড়াপাড়ার ঘটনায় হতাহতের খবর এখনো নিশ্চিত নয়।
বিশেষজ্ঞরা বারংবার সতর্ক করে আসছেন, অপরিকল্পিতভাবে এবং বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মিত ভবনগুলো মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পেও মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। আজকের ঘটনা সেই আশঙ্কাকে আরও জোরালো করল।