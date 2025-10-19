এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ‘ভুখা মিছিল’ আটকে দিল পুলিশ

বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা থালা-বাটি হাতে ‘ভুখা মিছিল’ আটকে দিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।
আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) বিকেলে ভুখা মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে শিক্ষা ভবনের দিকে আসার চেষ্টা করলে হাইকোর্টের মাজার গেটে আটকে দেয় পুলিশ। এখানে পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন তাঁরা।
বেলা সাড়ে ৩টার দিকে শহীদ মিনারে অবস্থানরত শিক্ষক-কর্মচারীরা ভুখা মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। পৌনে ৪টার দিকে তাঁরা হাইকোর্টের মাজার গেটে পৌঁছালে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়।
তিন দাবিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের ব্যানারে গত রোববার থেকে আন্দোলন চালাচ্ছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। তাঁদের দাবিগুলো হলো—মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা এবং এমপিওভুক্ত কর্মচারীদের উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ নির্ধারণ করা। গত বৃহস্পতিবার তাঁরা সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিও যুক্ত করেছেন।
আন্দোলনের মধ্যেই আজ রোববার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৫ শতাংশ অথবা সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা করে সরকার। তবে শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা নির্ধারণের দাবিতে অনড়। তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।