ফতুল্লায় পিস্তল-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ৩টি গুলিসহ সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে সাজু আহাম্মেদ (৩৫) নামের আরেক যুবক পালিয়ে যান।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের শরীফবাগ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পানগাঁও এলাকার বাসিন্দা।  

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম জানান, র‍্যাব-১০-এর সিনিয়র ওয়ারেন্ট কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম মাতুব্বরের নেতৃত্বে র‍্যাব অভিযান চালায়। অভিযান শেষে আসামি ও উদ্ধার করা অস্ত্র, গুলি ফতুল্লা থানায় হস্তান্তর করা হয়। পলাতক আসামিকে ধরতে অভিযান চলছে।

