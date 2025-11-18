‎রাজধানীতে মাসে গড়ে ২০টি হত্যাকাণ্ড ঘটে: ডিএমপি

পুলিশের হিসাবে, রাজধানী ঢাকায় সাধারণত প্রতি মাসে গড়ে ২০ টির মতো হত্যাকাণ্ড ঘটে। সে হিসাবে চলতি বছর গত ১০ মাসে ২০০টির মতো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। পারিবারিক কলহ, পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা করণে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান ডিএমপির উপ পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তিনি বলেন, ‘প্রতি মাসে রাজধানীতে গড়ে ২০টি মতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। চলতি বছরেও গড়ে এই হারে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তবে বেশির ভাগ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে। পারিবারিক কলহ, পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা করণে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটে।’
পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর রহমান জানান, পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যার ঘটনায় পুলিশ বিস্তারিত অনুসন্ধান করছে। এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যায় জড়িত বাকি দুইজনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
বাকিদের গ্রেপ্তারের পর হত্যার মূল কারণ জানা যাবে বলেও জানান তালেবুর রহমান। তবে এখনো এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়নি বলেও জানান তিনি।