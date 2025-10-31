বিএনপির অবস্থান ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে ঝুঁকিতে ফেলছে: ডা. তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ‘সংস্কার প্রক্রিয়া থেকে সরে গিয়ে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে বিএনপি এমন এক অবস্থান নিয়েছে, যা ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে ঝুঁকিতে ফেলছে।’
আজ শুক্রবার সকালে কুমিল্লা সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ মিলনায়তনে চৌদ্দগ্রামের কেন্দ্র পরিচালকদের সমাবেশ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এসব কথা বলেন।
তাহের বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদের সাংবিধানিক বৈধতা ও রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা নিয়ে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একাধিক দফা সংলাপ হয়েছে। সংস্কার প্রশ্নে সব দলের মধ্যে যে সমঝোতা তৈরি হয়েছিল, বিএনপির হঠাৎ ভিন্ন সুর সেই ঐক্যে আঘাত করেছে। তারা কি আবার সেই ব্যর্থ শাসন ও দমন-পীড়নের অতীতে ফিরে যেতে চায়?’
জামায়াতের জ্যেষ্ঠ এই নেতা আরও বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন না হলে বিদেশে পালিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারী মহল সুযোগ নেবে। দেশে অস্থিরতা তৈরি করে জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা আবার মাথাচাড়া দেবে। দেশের মানুষ আর কোনো অন্ধকার শাসনে ফিরে যেতে রাজি নয়।’
তাহের সতর্ক করে বলেন, ‘সংস্কার, আরপিও সংশোধন ও গণভোট—এই তিন অঙ্গীকারেই স্থির থাকতে হবে। কোনো দল জন-আকাঙ্ক্ষা বিরুদ্ধে গিয়ে অপকৌশল করলে জনগণ রাস্তায় নামবে। দেশের মানুষ গণ-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।’
জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, ‘ঘোষণা অনুযায়ী নিরপেক্ষ ভূমিকা থেকে কেউ সরে গেলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে। যারা নির্বাচন আয়োজন করবেন, তাঁদের নিরপেক্ষতার সামান্য বিচ্যুতিও সন্দেহ তৈরি করবে। জনগণের আস্থা হারালে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়।’
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জামায়াতের আমির মু. মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা অঞ্চল টিম সদস্য ও সাবেক জেলা আমির আব্দুস সাত্তার, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির মোহাম্মদ শাহজাহান, কুমিল্লা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি মু. মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, সাবেক উপজেলা জামায়াতের আমির ভিপি সাহাব উদ্দিন।
উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি বেলাল হোসাইনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা ইব্রাহীম, আয়ুব আলী ফরায়েজী, সাবেক উপজেলা দক্ষিণ আমির শাহ মিজানুর রহমান, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুর রহিম, পৌর সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন ওপেল প্রমুখ।