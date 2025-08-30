হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মেঘনায় অবৈধ বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 

মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ধনাগোদা সেচ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মোহনপুর লঞ্চঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীর পারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ও চাঁদপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ব্যারিস্টার ওবায়েদুর রহমান টিপু।

মোহনপুর ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ ব্যানারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপতিত্ব করেন। মোহনপুর ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন চাঁদপুর জেলা কৃষক দলের সহসভাপতি হানিফ পাটোয়ারী, ছেংগারচর পৌর কৃষক দলের সভাপতি জাকির হোসেন দরজি, ষাটনল ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি রফিকুল ইসলাম মাস্টার ও মোহনপুর ইউনিয়ন কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরুজ মিয়া প্রমুখ।

সম্পর্কিত

সৈকতে ভেসে এল উখিয়ার সেই স্কুলছাত্রদের লাশ

মায়ের মামলায় স্ত্রী-সন্তান কারাগারে, যুবকের ঝুলন্ত লাশ

ছাগলনাইয়ায় নিকাহ রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ পেলেন ছাত্রলীগ নেতা

সীতাকুণ্ডের গহিন পাহাড়ে অস্ত্র তৈরির কারখানা, বিপুল অস্ত্রসহ আটক ৪

সাবেক ভিপি নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

নোয়াখালীতে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ

নির্বাচনের আগে সংস্কার ও গণহত্যার বিচারের রোডম্যাপ দিতে হবে

‘মব’ করে স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার

চন্দনাইশে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মিয়ানমারের জলসীমা থেকে মাছ ধরার ১৯ ট্রলারসহ ১২২ জেলে আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা