কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

কক্সবাজার প্রতিনিধি

ইয়াবা উদ্ধার। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের রামুতে মোটরসাইকেলে করে পাচারের সময় ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবা বড়িসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের মধ্যম ঘোনারপাড়ায় পাঞ্জেগানা-সোনাইছড়ি সড়কে তল্লাশি চৌকি বসিয়ে এই অভিযানের সময় তাঁকে আটক করা হয়।

আটক আবু তাহের (২৫) উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের ঘিলাতলীর সুলতান আহমদের ছেলে।

রামু থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ ফরিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইয়াবা পাচার হয়ে আসার খবর পেয়ে কক্সবাজার সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহমেদ পিয়ার ও রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরিফ হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ অভিযানে নামে। অভিযানের একপর্যায়ে মোটরসাইকেল তল্লাশি করে ইয়াবা বড়িগুলো উদ্ধার করা হয়।

আটক যুবকের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা